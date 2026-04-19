モデルでプロ雀士・岡田紗佳（31）が19に自身のXを更新。人気芸人との2ショットを公開した「やばいよやばいよ」と書き出した岡田。「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」の衣装を着用して、出川哲朗と2ショットを披露した。おなじみのスイカヘルメットにサロペット、2人で顔を寄せ合っての撮影。ファンからは「まさかの充電旅出演！」「やばいよやばいよ」「小顔だからヘルメットがブカブカでヤバイよヤバイよww」「お