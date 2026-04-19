◇MLBロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)大谷翔平選手が敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。9回に安打を放ち、昨季から50試合連続出塁に記録を伸ばしました。8回まで失策や打撃妨害による出塁はあったものの、相手のミスのため出塁記録にはカウントされず。それでも9回、2アウトから代打のウィル・スミス選手が内野安打で出塁。大谷選手に打席が回ります。大谷選手はロッキーズのビクター・ボドニ