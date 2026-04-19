TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）が19日放送され、MCの「爆笑問題」太田光（60）、田中裕二（61）がエンディングで後番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）のMCを務める「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）とのかけあい「本日のかけあい」を行った。「サンデージャポン」には、11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）がゲスト出演しており、上