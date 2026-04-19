4月18日にトリオ活動を終了したトンツカタンの森本晋太郎（36）が、活動終了翌日の19日、横浜市で開催された「JJ50thAnniversary Fest2026」でMCを務めた。活動は終了したが、「トンツカタン森本と申します」と、にこやかにあいさつ。流ちょうな英語でイベントを紹介すると、ともにMCを務めたアレン様に「なに〜、気にくわない〜」と“クレーム”を入れられていた。トンツカタンは、お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑の人力舎のスクールJ