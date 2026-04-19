元衆院議員の杉村太蔵氏が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件についてコメントした。13日に市内で発見された身元不明の遺体について、南丹市立園部小の安達結希さん（11）と確認され、京都府警が父親の安達優季容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕した。安達容疑者は遺体を山林に遺棄するまでに、別の複数の場所に移動させていた疑いも持たれている。府警は安達容疑者の犯行に