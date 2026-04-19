チャンネル登録者数176万人を超える「アトム法律グループ」代表の弁護士・岡野タケシ氏が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、京都府南丹市の事件について言及した。行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された。この件について、岡野氏は「なぜ父親は殺人ではなく、死体遺棄で逮捕されたのか」と切り出すと「理由はシンプル。一つの罪