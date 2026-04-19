夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、3月の世界選手権を最後に現役を引退したスピードスケートの高木美帆さん（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した際の振り袖姿を披露した。「園遊会、お招きいただきました」と報告。2月のミラノ・コルティナ五輪の女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した佐藤綾乃さん、野明花菜、堀川桃香との振り袖4ショットなどを公開し