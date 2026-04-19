元空手世界一＆現役看護師である女優の長野じゅりあ（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との“お腹”がチラリと見える部屋着ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「家でまったりーーっていう時間が最近は取れてないけど、お気に入りの我が家」とつづった。写真では愛犬との“お腹”がチラリと見える部屋着ショットを投稿した。ネットでは「何をしてもかわいい」「メッチャ素敵な時間」「美しい」「