元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。老朽化のため5月末に閉館する大阪・道頓堀の大阪松竹座での思い出を明かした。リスナーから3月25日に大阪松竹座でSTARTOENTERTAINMENTの所属タレント総勢92人が一夜限りの公演を行ったことについてメッセージが寄せられ、デビュー前の1993年にTOKIOが同会場で1日10回公演を行ったことなどが紹介された。松岡は「デビュー前でした