18日、19日にかけて、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 準決勝 第2戦が行われ、決勝進出チームが決定した。準々決勝は、3連覇を目指すサンフレッチェ広島レジーナと3年ぶりの決勝を目指す日テレ・東京ヴェルディベレーザ、ともに初の決勝進出を目指すRB大宮アルディージャWOMENとセレッソ大阪ヤンマーレディースのカードとなった。18日には広島と東京NBの準決勝 第2戦が行われた。第1戦は広島がホームで3ー2と先勝していた中