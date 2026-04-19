人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1158話「謎の国の探索(クエスト)！太陽神の秘密」が、本日19日に放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが解禁された。【画像】舌ペロのナミ！公開された『ワンピース』場面カット第1158話は、ブロックだらけの謎の国でルフィ達が見つけたものは…！？先行場面カットでは笑顔のルフィや舌ペロのナミ、意味深な表情をするゾロ、サンジ、ウソップを見ることができる。『ONE P