『ワンピース』舌ペロのナミ！最新話は本日放送で場面カット公開
人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1158話「謎の国の探索(クエスト)！太陽神の秘密」が、本日19日に放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが解禁された。
【画像】舌ペロのナミ！公開された『ワンピース』場面カット
第1158話は、ブロックだらけの謎の国でルフィ達が見つけたものは…！？先行場面カットでは笑顔のルフィや舌ペロのナミ、意味深な表情をするゾロ、サンジ、ウソップを見ることができる。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】舌ペロのナミ！公開された『ワンピース』場面カット
第1158話は、ブロックだらけの謎の国でルフィ達が見つけたものは…！？先行場面カットでは笑顔のルフィや舌ペロのナミ、意味深な表情をするゾロ、サンジ、ウソップを見ることができる。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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