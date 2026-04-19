SBS(静岡放送)の杉本真子アナウンサー(25)が19日、自身のインスタグラムを更新。川粼FのDF山原怜音(26)との結婚を発表した。山原も同日、クラブを通じ昨年に結婚していたことを公表した。杉本アナは「私事ではございますが、昨年入籍をしました。お相手は川崎フロンターレの山原怜音さんです」と発表。そして「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいります。今後ともどうぞよろしく