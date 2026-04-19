SBS(静岡放送)の杉本真子アナウンサー(25)が19日、自身のインスタグラムを更新。川粼FのDF山原怜音(26)との結婚を発表した。山原も同日、クラブを通じ昨年に結婚していたことを公表した。

杉本アナは「私事ではございますが、昨年入籍をしました。お相手は川崎フロンターレの山原怜音さんです」と発表。そして「これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

山原も川粼Fを通じ「日頃よりご声援ありがとうございます。私事ではありますが、昨年入籍したことをご報告させていただきます。より一層覚悟を持ち川崎フロンターレのために全力で頑張ります。これからも応援よろしくお願いします」と結婚を公表した。

2000年12月21日生まれ、静岡県焼津市出身の杉本アナは、法大を経て23年にSBSに入社。

1999年6月8日生まれ、京都府京都市出身の山原は、筑波大4年時の21年に清水加入が内定。同年は特別指定選手としてプレーした。25年12月に川粼Fへの完全移籍を発表した。