俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。文学座時代に先輩、松田優作さんとの初対面で失敗したことを明かした。内藤は「松田さんも自分で劇団を持ってらっしゃった。F企画っていう。すごい芝居で水を使って。真ん中に池がある。これを300万円ぐらいかかったっていうんで、原田芳雄さんがそのお金を出した。そのとき見に来られていた。優作さんが紹介するわけです。『兄貴が出し