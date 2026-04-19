俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。文学座時代に先輩、松田優作さんとの初対面で失敗したことを明かした。

内藤は「松田さんも自分で劇団を持ってらっしゃった。F企画っていう。すごい芝居で水を使って。真ん中に池がある。これを300万円ぐらいかかったっていうんで、原田芳雄さんがそのお金を出した。そのとき見に来られていた。優作さんが紹介するわけです。『兄貴が出してくれました。原田さんです』って。その後初めて話しかけるんですけど、優作さん歩いてらっしゃって、『あの…』って言って。（松田さんが）パッと振り返って『なんだ？』って言われて。『あの、原田さんの住所教えてください』って言っちゃって」と告白し笑わせた。

加藤浩次は「全然考えてないのに出ちゃったんですね」と理解し、内藤も「全然考えてない。『優作さん大好きです。憧れてます。後輩です』と、『ご一緒に仕事したいです』ぐらい言いたかったのに」と失敗を悔やんだ。

加藤は「『何言ってんだ』ってなったでしょ」と聞くと、内藤は「ちゃんと教えてくれた」と語った。