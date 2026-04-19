女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑