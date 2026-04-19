元乃木坂46のタレント山崎怜奈（28）が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。“ドナルド・イエス”騒動に言及した。トランプ米大統領は12日、自身をイエス・キリストに模したような画像をSNSで公開。支持層のキリスト教保守派らから批判を受け、13日に削除した。投稿した画像はAIによるもので、山崎は「SNSで日常的にAIで生成したかなり精巧な画像であったり動画だったりがこれだけはびこっている中で、何