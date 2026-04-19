NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。ロッテは田村龍弘選手と愛斗選手を1軍登録し、岡大海選手と山口航輝選手を登録抹消しました。田村選手と愛斗選手はともに今季初昇格。田村選手はファームで8試合出場、打率.316、1本塁打、2打点の成績です。愛斗選手はファームで21試合出場、打率.373、1本塁打、12打点。直近では17日ヤクルト2軍戦で2安打2打点の活躍を見せ、延長戦では敬遠四球を受けていました。一方、岡選手と山口選手が