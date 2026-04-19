元NHKのフリーアナ中川安奈が19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米国とイランの緊張関係の長期化による石油やナフサ不足問題で、日本の受ける影響についてコメントした。中川は「百均（100円均一ショップ）も品薄になると聞きました…実際どうなるの？」とフリップに書いて質問。MCくりぃむしちゅー上田晋也は「よく百均、行くの？」と尋ねた。中川は「行きます。プラスチックが高くなるということ