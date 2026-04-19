元NHKのフリーアナ中川安奈が19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米国とイランの緊張関係の長期化による石油やナフサ不足問題で、日本の受ける影響についてコメントした。

中川は「百均（100円均一ショップ）も品薄になると聞きました…実際どうなるの？」とフリップに書いて質問。MCくりぃむしちゅー上田晋也は「よく百均、行くの？」と尋ねた。中川は「行きます。プラスチックが高くなるということで、気になっているんですけど、電子レンジでそのまま使える保存容器、百均でよく買うんですよ。で、フリーになってから楽屋でお弁当が余るともったいない症なので、2〜3個持って帰ったりして、それを家に持って帰って…」と話した。サバンナ高橋茂雄が「（オードリー）春日（俊彰）みたいなことしてる」とツッコミを入れた。

中川は笑って受け流して「それを家に持って帰ったときに小分けにして容器に入れて冷凍してチンするのでたくさん使ってたんです、去年とか」と話した。上田が「そんなことないんでしょうけど、フリーになって生活苦しくなった？」と尋ねた。中川は「節約が大切かなみたいな」と答えた。