【モデルプレス＝2026/04/19】アーティストのあのが4月19日までに、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開した。【写真】紅白出演美女「脚綺麗で長すぎ」ミニスカ衣装で圧巻美脚スラリ◆あの、ミニスカ衣装で美脚スラリあのは「Mステ有難う御座いました ドラマ惡の華主題歌『愛晩餐』歌わせていただきました。MVも見てね」と同日放送されたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時