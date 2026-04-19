あの、花びら散るミニ衣装で美脚見せ「スタイル抜群」「ツインテールも可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】アーティストのあのが4月19日までに、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開した。
【写真】紅白出演美女「脚綺麗で長すぎ」ミニスカ衣装で圧巻美脚スラリ
あのは「Mステ有難う御座いました ドラマ惡の華主題歌『愛晩餐』歌わせていただきました。MVも見てね」と同日放送されたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）への出演を報告。ツインテールの髪型で白地に赤い花びらの散ったミニ丈の衣装を着用したショットを公開し、スラリとした美しい脚を見せている。
また、「アルノーちゃんに『これからも自由に生きてください』と言われた、胸に刻む。hydeさんも気になってくださっていて嬉しいです」ともつづり、乃木坂46の中西アルノ・L’Arc〜en〜CielのHYDEとの2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗で長すぎ」「かっこよくて可愛い」「スタイル抜群」「ツインテールも可愛い」「世界観が伝わる素敵な衣装」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆あの、ミニスカ衣装で美脚スラリ
あのは「Mステ有難う御座いました ドラマ惡の華主題歌『愛晩餐』歌わせていただきました。MVも見てね」と同日放送されたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）への出演を報告。ツインテールの髪型で白地に赤い花びらの散ったミニ丈の衣装を着用したショットを公開し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚綺麗で長すぎ」「かっこよくて可愛い」「スタイル抜群」「ツインテールも可愛い」「世界観が伝わる素敵な衣装」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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