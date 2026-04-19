NPB(日本野球機構)が19日の公示を発表。楽天は武藤敦貴選手を1軍登録し、阪上翔也選手を登録抹消しました。プロ7年目24歳の武藤選手は今季初昇格。ファームでは今季17試合出場で打率.217、1本塁打、6打点をマークしています。直近18日の巨人2軍戦でホームランを放ちました。一方、抹消となった阪上選手は近畿大から25年ドラフト7位で入団したルーキー外野手。16日の初昇格後3試合に出場しましたが、計7打数無安打4三振でした。