◇柔道全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）体重無差別で行われ、前年度準優勝の白金未桜（筑波大）が、渡辺聖子（警視庁）に判定負け。初戦敗退となった。今大会は前回女王の田中伶奈（大阪府警）も初戦（２回戦）で敗れ、昨年度決勝で争った２人が初戦敗退という波乱の幕開けとなった。前回２位だった白金は、この日の一戦を振り返り「本当に、完敗。何もできなかったというのが、今の正直なところ」とハキハキと語った