◇柔道 全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）

体重無差別で行われ、前年度準優勝の白金未桜（筑波大）が、渡辺聖子（警視庁）に判定負け。初戦敗退となった。今大会は前回女王の田中伶奈（大阪府警）も初戦（２回戦）で敗れ、昨年度決勝で争った２人が初戦敗退という波乱の幕開けとなった。

前回２位だった白金は、この日の一戦を振り返り「本当に、完敗。何もできなかったというのが、今の正直なところ」とハキハキと語った。「自分の苦手な、変則的な組み手だった」と攻めあぐねての判定負け。２位だった２月のＧＳタシケント大会を踏まえて「自分の組み手が出来なかった時に、潰れて試合のターンを切ってしまうというのがタシケントの時もそうだった。そこで指導を１個もらうのは試合が大きく展開する場面だが、相手に簡単にリードを許してしまうというのが、共通の敗因」とした。

今月上旬の全日本選抜体重別で左肩を負傷し、１週間前に練習復帰。万全では無かったが「今回の負けは、ただただ完敗しただけ。渡辺さんの力の強さに押されて何もできなかった」とキッパリと語った。白金は９〜１０月のアジア大会（名古屋）代表に内定している。「アジア大会では必ず優勝して、グランドスラム東京や講道館杯で、次の世界選手権に出られるまで１年で成長していきたい」と、見据えた。