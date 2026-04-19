タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が19日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。京都男児遺棄事件について言及した。京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された。ゆうちゃみは今回の事件について、「SNSでデマが凄く出回ってて、本当に私も鵜呑みにしちゃっていた。24歳の父親の人とか、外国籍の人だってい