柏レイソルは４月19日に行なわれたJ１第11節で、敵地で水戸ホーリーホックと対戦。しかし試合は、開始30分で大きく様相が変わる。水戸に押し込まれた場面だった。自陣でボールを奪い返した柏は、ビルドアップから前進を図る。その流れのなかで、久保藤次郎がチェックに来た仙波大志の右足首を足裏で踏んでしまう。 プレーは直後に停止。VARが介入し、谷本涼主審はオンフィールドレビューを実施した。その結果、久保のタ