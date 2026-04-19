BTSのV（ヴィ＝30）が広告する台湾のコーヒー店「COMPOSE COFFEE（コンポーズコーヒー）」が、爆発的な反響を呼んだ。14日に台北で第1号店が正式オープンした。来年まで、主要拠点を中心に10店舗までの拡張を目指すという。正式オープン前の先月30日にはプレオープンを実施した。店内と入り口などには、Vの大きなポスターが飾ってあり、台湾のメディアが一斉に報じた。台湾の地上波テレビ局FTV Newsは当時「BTSのキム・テヒョン（V