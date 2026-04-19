BTSのV（ヴィ＝30）が広告する台湾のコーヒー店「COMPOSE COFFEE（コンポーズコーヒー）」が、爆発的な反響を呼んだ。14日に台北で第1号店が正式オープンした。来年まで、主要拠点を中心に10店舗までの拡張を目指すという。

正式オープン前の先月30日にはプレオープンを実施した。店内と入り口などには、Vの大きなポスターが飾ってあり、台湾のメディアが一斉に報じた。台湾の地上波テレビ局FTV Newsは当時「BTSのキム・テヒョン（Vの本名）が広告するコーヒーブランドが台北に進出」のタイトルで「ファンの列が、近くの公園の周りを1周するほどに集まり、キム・テヒョンのポスターや写真を撮るためにファンが列を作った」と報じた。

韓国メディアのスターニュースは19日「Vがキャンペーンするコーヒー店が台北でオープン。爆発的な反応。来年まで10店舗、33年まで台湾全域で550店舗を展開する予定」と報じた。

また「プレオープンは無料イベントではなく、正式な販売形式で運営された。20秒に1杯のペースで売れるほどの高い売れ行きで、2時間以上待ちの長い行列ができた」と伝えた。

Vが出演している同コーヒー店の広告映像「その夜、私たちはのディ・カフェ」は、公開日に1300万回再生され、公開から5日で6100万回の再生数を記録した。

20日には、メイキング映像のビハインド映像も、同コーヒー店の公式チャンネルで公開する予定だ。