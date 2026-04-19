◇MLB カブス 4-2 メッツ(日本時間19日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場し、四死球での2出塁で勝利に貢献しました。試合前時点で4試合連続安打を記録し、前日の同カードではメッツ・千賀滉大投手から先制タイムリーを放っていた鈴木選手。この日の第1打席は死球で出塁、第2打席はサードゴロに倒れました。第3打席は同点の6回、2アウト1塁の場面。ここでフルカウントからの6球目、外角低め