【モデルプレス＝2026/04/19】俳優・歌手の香取慎吾が4月17日、自身のInstagramを更新。ユニークな髪型を披露し、話題となっている。【写真】元SMAP「インパクトがすごい」モヒカン風の斬新ヘア◆香取慎吾、衝撃の歯ブラシ風ヘアスタイルを披露香取は「＃ハレノ最高」「＃奇跡の歯ブラシに出会ってしまった！アナタにも出会って欲しい この奇跡に！」とつづり、自身の出演するCMに関連したオフショットを公開。トップに銀色のブラ