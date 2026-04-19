[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](富山)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 3 香川勇気DF 13 深澤壯太DF 56 岡本將成MF 7 亀田歩夢MF 9 吉平翼MF 14 谷本駿介MF 20 チョン・ウヨンMF 28 布施谷翔MF 33 高橋馨希FW 15 坪井清志郎控えGK 99 原田岳DF 5 今瀬淳也DF 23 西矢慎平MF 17 湯之前匡央MF 32 溝口駿MF 48 植田啓太FW 11 小川慶治朗FW 30 中島裕希FW 42 キム・テウォン