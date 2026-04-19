お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。娘に関する悩みを語った。19歳下の妻との間に生まれた長女は現在1歳半。ゲストの武田真治も妻が22歳下、ケンドーコバヤシも20歳下と全員“年の差婚”。武田は今年3歳になる長女、ケンコバは生まれたばかりの長男がいる。共通点の多い3人が家族トークを展開した。黒田は「うちの子供って俺に顔そっくりなんです