お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後7・54）に出演。娘に関する悩みを語った。

19歳下の妻との間に生まれた長女は現在1歳半。ゲストの武田真治も妻が22歳下、ケンドーコバヤシも20歳下と全員“年の差婚”。武田は今年3歳になる長女、ケンコバは生まれたばかりの長男がいる。共通点の多い3人が家族トークを展開した。

黒田は「うちの子供って俺に顔そっくりなんですよ…女の子で」と吐露。ケンコバに「え！終わりましたね」と言われ、「エエ加減にせえよ」とツッコんだ。

自身のような無愛想な表情を娘が受け継ぐことを危ぐし、「愛きょうだけはいるな、と。顔はしゃあないけど、ブスッとしてたら終わりやから」と語った。

これには武田も「愛きょうは大事だと思います。愛される人になってほしい」と共感したが、「でもどうなんでしょう…愛きょうって媚びると紙一重…」と難しさも口にした。

黒田は「そういうの言われると…子育てって全然分からん」と父としての苦労を打ち明けた。姉と妹の3人きょうだいという武田に「お姉さんと妹さんがいたら女の人の気持ちが分かるでしょ？僕、男4人兄弟の末っ子。女の人の気持ちとか小っちゃい女の子の気持ちがまったく分からんから…これがねえツラいのよね」と訴えていた。