俳優知念英和（21）が19日、都内で、初カレンダー発売記念イベントに出席した。同カレンダーではカッチリしたスーツ姿からオフの抜け感まで、“見せ幅”にこだわった。普段は“かわいい”イメージのせいか、「スーツの撮影時に男性スタッフさんの“オレンジの歓声”がうれしかった」と表現した。スーツ姿は成人式以来。「俳優になっていなかったら、こういう格好にだったのかなと」とし、「ファンにも刺さって欲しいなと思って撮っ