【モデルプレス＝2026/04/19】女優の中村ゆりが4月17日、自身のInstagramを更新。多数の筍料理を公開した。【写真】中村ゆり「すごく美味しそう」と話題の筍料理◆中村ゆり、多数の筍料理公開中村は「筍に取り憑かれた女…」とコメントし、様々な筍料理を投稿。筍とホタテなどのガーリック炒めや筍の炊き込みご飯、筍と肉の煮物の筍料理のほかにふきのとうなどの旬の食材などが並んだ3回分の食卓を公開し、「友人が掘ってきてくれ