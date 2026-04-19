中村ゆり「筍に取り憑かれた女」多数の筍料理公開に絶賛の声「品数豊富で豪華」「バリエーション豊富で参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の中村ゆりが4月17日、自身のInstagramを更新。多数の筍料理を公開した。
【写真】中村ゆり「すごく美味しそう」と話題の筍料理
中村は「筍に取り憑かれた女…」とコメントし、様々な筍料理を投稿。筍とホタテなどのガーリック炒めや筍の炊き込みご飯、筍と肉の煮物の筍料理のほかにふきのとうなどの旬の食材などが並んだ3回分の食卓を公開し、「友人が掘ってきてくれた筍、第二弾が届きました 木の芽も野生のもの。香りが素晴らしい！ふきのとうも友人のお母様が山で採ってきてくださった！何よりもの贅沢！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「ご馳走」「バリエーション豊富で参考になる」「品数豊富で豪華」「家庭的」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】中村ゆり「すごく美味しそう」と話題の筍料理
◆中村ゆり、多数の筍料理公開
中村は「筍に取り憑かれた女…」とコメントし、様々な筍料理を投稿。筍とホタテなどのガーリック炒めや筍の炊き込みご飯、筍と肉の煮物の筍料理のほかにふきのとうなどの旬の食材などが並んだ3回分の食卓を公開し、「友人が掘ってきてくれた筍、第二弾が届きました 木の芽も野生のもの。香りが素晴らしい！ふきのとうも友人のお母様が山で採ってきてくださった！何よりもの贅沢！」とつづっている。
◆中村ゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「ご馳走」「バリエーション豊富で参考になる」「品数豊富で豪華」「家庭的」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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