卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が１７日に自身の公式ホームページで出産したことを報告した。福原さんは昨年１２月に一般男性との再婚と妊娠を明かしていた。同日にバレーボール女子元日本代表の古賀紗理那さんが福原さんとの２ショットを投稿。「今日はじめましてでした福原愛さんとってもお綺麗で興味深いお話ありがとうございました」と綴っていた。福原さんはボブヘア姿で笑顔を浮かべていた。