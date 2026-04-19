テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜後9：00）の公式SNSが17日に更新され、親友役を演じた黒島結菜＆影山優佳のオフショットが公開された。【写真】「10代にしか見えない！」高校生を演じた黒島結菜＆影山優佳6年ぶりに再始動する本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係