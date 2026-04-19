タレントの薬丸裕英が17日と18日に自身のアメブロを更新。妻で元アイドルの石川秀美さんとハワイで過ごす様子を報告した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショット17日に更新したブログで、ハワイの「WEST MAN CAFE」を訪れたことを明かし、スフレパンケーキの写真を公開。「美味しいスフレパンケーキ まるで雲のような、ふわっと軽い口どけ」と絶賛した。続けて18日には「妻とCAFE巡り」というタイトルでブロ