俳優知念英和（21）が19日、都内で、初カレンダー発売記念イベントに出席した。テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」で主役のガヴ／ショウマを演じ、話題となった。放送終了から“ガヴロス”現象も起きているという。自身初のカレンダーは誕生日の3月19日に発売。「スタッフの愛を感じたし、僕にとっても節目の日に、ファンの皆さんに日ごろに感謝の気持ちをお届けできたよかった」。ファンからは「かわいいポップなイメージを持たれ