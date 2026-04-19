俳優知念英和（21）が19日、都内で、初カレンダー発売記念イベントに出席した。

テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」で主役のガヴ／ショウマを演じ、話題となった。放送終了から“ガヴロス”現象も起きているという。

自身初のカレンダーは誕生日の3月19日に発売。「スタッフの愛を感じたし、僕にとっても節目の日に、ファンの皆さんに日ごろに感謝の気持ちをお届けできたよかった」。

ファンからは「かわいいポップなイメージを持たれる」というが、同カレンダーでは「前髪を上げた大人な感じがいい」「職場に置いていて、毎日元気をもらっている」などの声が届いているという。

「とにかく幅を出したかった」とし、「カッチリしたスーツで大人な一面の知念もあれば、もふもふのタオルに包まれたオフの抜け感とかもあって、見せ幅を詰められた」と胸を張った。

通常盤は20枚つづり40ページの卓上カレンダーだが、バースデーエディションはA4カレンダーにグッズもついたスペシャルバージョンとなっている。「アザーカットや季節ごとカットもあるので、1年たって終わっても飾っていただけると思う」とアピールした。

また、4月から始めたことを聞かれると「干しいもにハマって、今、全国のおいしい、干しいもを探しています」とした。ここでスイッチが入り、「今まで、何で気付かなかったんだろうって。日本人でよかった。出会えてよかったって。人生の楽しみに出会えた」と熱弁。「栄養価が高いので、ラップに巻いて持っていれば小腹が空いたときにいいですし、オススメの銘柄もありますので…」とあふれんばかりの“干しいも愛”を披露し、スタッフから「そろそろ…」と制される一幕もあった。