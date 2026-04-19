スズキ「スイフト」エアロ仕様を初公開！市販化の行方はスズキは2026年4月19日、富士スピードウェイで行われた「シン・モーターファンフェスタ2026」に出展しました。同社ブースでは「XBEE Nature Photographer」などを展示したほか、駐車場で開催された「スイフトオーナーズミーティング」にて、「SWIFT エアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」を初公開しました。この車両の詳細について担当者に話を聞きました。【画像