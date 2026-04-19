スズキ「スイフト」エアロ仕様を初公開！市販化の行方は

スズキは2026年4月19日、富士スピードウェイで行われた「シン・モーターファンフェスタ2026」に出展しました。

同社ブースでは「XBEE Nature Photographer」などを展示したほか、駐車場で開催された「スイフトオーナーズミーティング」にて、「SWIFT エアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」を初公開しました。この車両の詳細について担当者に話を聞きました。

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スズキは「シン・モーターファンフェスタ2026」にて、複数の新型車や参考出品車を展示しました。

その中でも注目したいのが、「SWIFT エアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」です。

この車両には、スズキの純正アクセサリー製造を担うパートナー企業の子会社であるAWIN（エーウィン）が手掛けたエアロパーツが装着されています。

AWINはアフターマーケット向けエアロパーツの開発から製造までを一貫して行っているメーカーです。

今回装着されたAWIN製のエアロパーツは、参考出品車専用として製作されたものです。

展示された実車の外観を確認すると、青い車体に対して黒を基調としたエアロパーツが装着されています。

フロントバンパー下部には両端にエッジを効かせたリップスポイラーが備わり、側面には直線的なサイドスポイラーと「SUZUKI SPORT」のデカールが配置されています。

スズキの担当者は車両の装備内容について、「今回の新たなアイテムは、フロント・サイド・リアのエアロパーツ、デカール、『SUZUKISPORT』のエンブレムです。他のパーツは純正用品として既に設定があるものです」と説明します。

専用のエアロパーツ群とは別に、フロントグリルなどは既存の純正用品が組み合わされています。

会場での反応について担当者に尋ねると、「エアロ単体で見たら好意的なご意見ばかりです。現状、かなり良い反響をいただいています」と明かしました。

現在、これらの専用エアロパーツはAWINでも販売されていません。

しかし、今後の市販化の可能性について担当者は、「基本的には販売する時は単体になると思いますが、今回ご覧いただいた皆さんの反響を聞きながら、設定に向けて検討していく形になります」と語ります。

SUZUKI SPORT登場なるか

販売形態については、「スズキの純正として扱うか、どういう扱いになるかはまだ決まっていません。既存のメーカーの製品をスズキの商流で販売するという形（スズキセレクトプラス）になる可能性もあり、今のところその2パターンのどちらかになるかと考えています」とコメントしており、販売に向けた方向性を模索している段階のようです。

また、来場者からは「スイスポを作るなら作ってほしい」といった要望や、既存車の「フロントマスクデザインが大人しめになったので純正アクセサリーのグリルを付けた」など様々な感想も寄せられたとのことです。