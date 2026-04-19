ホルムズ海峡の封鎖によりアメリカ・カリフォルニア州では、日本にも輸入されるナッツの生産に影響が出始めています。NNNロサンゼルス支局・山田元気支局長のリポートです。■米国ナッツの生産農家、危機に直面アーモンドなどナッツの一大産地、アメリカ・カリフォルニア州。日本のアーモンドとピスタチオの9割以上は、ここカリフォルニア州から輸入されています。しかし生産農家は今、危機に直面しています。アーモンドなどを生産