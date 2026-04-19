イランがホルムズ海峡開放を発表する直前に原油価格下落に大規模ベッティングが集まったことが明らかになったとロイター通信が17日に報道した。最近の中東情勢不安で原油価格の変動性が大きくなった中で、派生商品市場に怪しい大規模取引が相次ぎ情報流出疑惑が提起された状況だ。ロンドン証券取引所グループのデータによると、投資家はこの日午後0時24分から25分までの約1分間にブレント原油先物7990契約を売った。価格基準で取引