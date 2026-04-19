工業団地と工業団地を結ぶ現道バイパス栃木県は2026年4月14日、県道大田原氏家線「親園佐久山バイパス」が、5月31日（日）15時に開通すると発表しました。【地図・写真で見る】これが「親園佐久山バイパス」の概要です県道大田原氏家線は、大田原市の中心市街から南へ伸び、隣のさくら市へ至る南北幹線です。国道461号〜国道4号というメインルートをショートカットして補完する役割を担っているほか、資生堂の那須工場がある大