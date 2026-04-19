Prime Videoで配信中の「ザ・ボーイズ」シーズン5では、最終回（第8話）を待たずして主要キャラクターの死が訪れそうだ。ビリー・ブッチャー役のカール・アーバンが警告している。 の取材で、「今シーズン、視聴者からの反応が楽しみな展開」を問われたアーバン。「フィナーレ（第8話）で間違いないけど、一つ警告しておこう」と前置きし、こう語った。 「気をつ