Prime Videoで配信中の「ザ・ボーイズ」シーズン5では、最終回（第8話）を待たずして主要キャラクターの死が訪れそうだ。ビリー・ブッチャー役のカール・アーバンが警告している。

の取材で、「今シーズン、視聴者からの反応が楽しみな展開」を問われたアーバン。「フィナーレ（第8話）で間違いないけど、一つ警告しておこう」と前置きし、こう語った。

「気をつけてください。途中で度肝を抜かれるような展開が待っています。特に、第7話と第8話です。第7話のエンドクレジットにすらたどり着けない主要キャラクターがいる。第8話に入る前ということです。覚悟しておいてください。」

アーバンの発言は、主要キャラクターの“死”を示唆したものとみられる。ショーランナーのエリック・クリプキも、英SFX Magazineのインタビューで大きな犠牲が出ることを示唆していた。

「これは戦いです。犠牲は避けられないし、そうでなければ不自然。壮大なSFドラマなのに、最後に“ああ、みんな無事だった”となったらガッカリです。画面に向かって“何かを得るには代償が必要だ”！こんなのあり得ない！”と叫んでしまいますよ。」

実際に、シーズン5では第1話から人気キャラクターが死亡し、“誰も安全ではない”状況が確立された。果たして第7話で衝撃展開を迎えるのは誰なのか。覚悟して見届けたい。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。毎週水曜日に新エピソード更新。

Source:, SFX Magazine (via )